Abenteuer Berufsleben: Mittendrin statt nur dabei

So unterschiedlich wie ihre Mitarbeiter:innen selbst, so bunt, kreativ und vielfältig sind auch die Tätigkeitsbereiche bei der Sparkasse OÖ. Ob als Lehrling oder mit abgeschlossenem Studium – alle Neuankömmlinge profitieren von einem ausgeklügelten Talente- bzw. Weiterbildungsprogramm, das sie perfekt auf ihre abwechslungsreichen Aufgaben bei der Sparkasse OÖ vorbereitet. Eines haben sie dabei alle gemeinsam: die Chance, etwas zu bewegen.

Ideen, Neugier und Eigeninitiative werden hier besonders geschätzt, denn Fortschritt und Innovation sind tief verankert in der DNA der Sparkasse OÖ. Schon früh wird den jungen Mitarbeiter:innen Verantwortung übertragen, ausgezeichnete Karriereaussichten und Führungspositionen sind zum Greifen nahe. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter:innen von den traditionellen Stärken des Bankinstituts: Sicherheit, Beständigkeit und einer hohen Bekanntheit in der Region.

Mit bis zu zwei Tagen Homeoffice pro Woche liegt die Sparkasse OÖ in Sachen New Work genau am Puls der Zeit. Flexible Arbeitszeitmodelle und umweltfreundliche Fortbewegung gehören fest zum Angebot dazu. Familienplanung ist ebenfalls kein Tabuthema, ist doch der Wiedereinstieg nach einer Karenz bestens geplant und begleitet. Der Karriere setzt eine Familien-Auszeit bestimmt kein Ende. Führungskräfte gibt es bei der Sparkasse OÖ auch im Teilzeit-Format.

In den Genuss ganz besonderer Benefits kommen die Lehrlinge der Sparkasse OÖ. So gibt es für die Youngsters unter anderem zwei Business-Outfits, Extra-Lerntage, das "Job-Rad", Öffi-Tickets und vieles mehr.

Menschen bei ihren finanziellen Entscheidungen zu beraten, ihnen in schwierigen Situationen weiterzuhelfen oder die eigene Kreativität in zukunftsweisende Projekte fließen zu lassen – fragt man die Mitarbeiter:innen, sind genau das die Gründe, warum sie sich für die Sparkasse OÖ entschieden haben.

Hier geht es zu den aktuellen Job-Angeboten: Karriere | Sparkasse Oberösterreich

