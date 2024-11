"Null-Bock-Tage": Einfach einmal nicht in die Arbeit kommen?

Schlapp oder unmotiviert? Manche Betriebe erlauben, an solchen Tagen fernzubleiben, ohne sich einen Urlaubstag zu nehmen.

Stressige Arbeitstage, private Herausforderungen, ein negatives Arbeitsumfeld oder keine Motivation. Gründe, warum Arbeitnehmer "null Bock", also keine Lust haben zu arbeiten, gibt es viele. Die "Null-Bock-Tage" sind ein Phänomen, das derzeit in der Arbeitswelt diskutiert wird und das aus den USA kommt: Konzerne wie Google, Microsoft und LinkedIn gewähren ihren Beschäftigten "Reset-Tage": An diesen kann Kraft getankt werden, ohne dafür Urlaub, Zeitausgleich oder Krankenstand zu nehmen.