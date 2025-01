Heizungen: Förderung könnte über zehn Jahre auf null zurückgehen

Wird es unter der möglichen FP/VP-Bundesregierung Förderungen für den Umstieg von Öl und Gas auf erneuerbare Heizungen geben? Geht es nach den Wortmeldungen von Politikern bei der Eröffnung der neuen Geschäftsstelle des Verbands Wärmepumpe Austria in Linz am Donnerstagabend: ja. Es könnte ein degressives Modell über zehn Jahre kommen.

Der Heizungstausch würde im ersten Jahr mit einer gewissen Quote gefördert, die dann jedes Jahr um denselben Betrag gesenkt würde, sodass die Quote in zehn Jahren null beträgt, die Förderung also ausläuft.

Dieses Modell habe man bei den Koalitionsverhandlungen eingebracht, sagte Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP): "Es bringt Planbarkeit und Berechenbarkeit für Branche und Landsleute." Je nach persönlicher Situation könne man entscheiden, wann man umsteige.

Während Achleitner als Ausgangspunkt im ersten Jahr 50 Prozent Förderquote vorschlägt, sprach Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) von einem "Betrag X als Impulsförderung" und ebenfalls der Abschichtung auf null in zehn Jahren. "Dieses degressive Modell bringt Glaubwürdigkeit, jeder kann sich danach richten", sagte Haimbuchner: Und das dafür nötige Budget werde jedes Jahr kleiner. Er wolle aber den Verhandlungen nicht vorgreifen, das sei seine persönliche Sichtweise.

Nationalratsabgeordneter Ralph Schallmeiner (Grüne) sah das anders: "Es wäre gescheit, die jetzige Förderung fortzuführen. Wir müssen klimaneutral werden, und die Leute machen hier gut mit." Die Förderung betrug im Vorjahr bis zu 75 Prozent bzw. für manche Haushalte sogar 100 Prozent.

Richard Freimüller, Präsident von Wärmepumpe Austria: "Überförderung, an die sich die Leute gewöhnen, brauchen wir nicht. Aber wir brauchen eine Förderung, sonst drohen Österreich wegen verfehlter Klimaziele Milliarden-Strafzahlungen." Er ist auch für das degressive Modell auf zehn Jahre – und für 60 Prozent zu Beginn. Am Ende werde sich die Wärmepumpe durchsetzen.

Alexander Zens

