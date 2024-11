FACC hebt Recycling mit Innovation auf neue Leistungsstufe

FACC gehört nicht nur zu den weltweit führenden Unternehmen der Flugzeugindustrie, sondern nimmt auch bei Technologieentwicklungen einen Spitzenplatz ein. Denn Innovation ist ein fixer Bestandteil der DNA des Konzerns mit Zentrale in Ried. Gleiches gilt für Nachhaltigkeit: Fliegen soll nicht nur sicher und bequem, sondern auch möglichst effizient und ressourcenschonend sein. An dieser Mission arbeiten die Entwicklungsingenieure von FACC in unterschiedlichsten Projekten und internationalen Forscherteams.

Einen besonderen Fokus bei der Entwicklung und Produktion von Flugzeugkomponenten legt FACC auf sogenannte thermoplastische Verbundwerkstoffe. Diese innovativen Werkstoffe haben enormes Potenzial für die nächsten Flugzeuggenerationen: Sie sind nicht nur extrem strapazierfähig und robust, sondern im Vergleich zu traditionellen Materialien auch sehr leicht. Und jedes eingesparte Kilogramm Gewicht eines Flugzeugs bedeutet einen reduzierten Treibstoffverbrauch. Zudem können Verbundwerkstoffe in kürzerer Zeit hergestellt werden – auch das spart Energie und senkt Kosten.

Nun hat sich FACC mit 13 europäischen Partnern zusammengeschlossen, um gemeinsam Lösungen für ein effizientes Recycling dieser High-Tech-Materialien zu entwickeln. Denn die weitere Nutzung und Wiederverwertung von Materialien und Rohstoffen nach dem Ende der Lebensdauer eines Produktes zahlt direkt in Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit ein.

Das Forscherteam arbeitet an einem speziellen digitalen System, das Echtzeitinformationen über die Qualität, die Leistung und die Historie eines Bauteils speichert, die letztlich in die Recycling- und Wiederverwendungsprozesse einfließen. Mit diesen Informationen eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten der Wiederverwendung der Verbundwerkstoffe in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen – weit über die Flugzeugbranche hinaus.

„Unser Ziel ist eine CO2-neutrale Produktion bis zum Jahr 2040. Mit dem gemeinsamen Forschungsprojekt entwickeln wir Werkzeuge und Methoden, die die Kreislaufwirtschaft in der Luftfahrt in eine völlig neue Leistungsdimension heben und weit über die Branche hinaus nachhaltig wirken“, berichtet CEO Robert Machtlinger. „Denn die Hightech-Materialien, die ursprünglich für den Einsatz in der Luftfahrtbranche entwickelt wurden, sind auch für viele andere Branchen von großem Interesse. Mit unserer Forschungsinitiative leisten wir so einen wesentlichen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.“