Fensternetzwerk IFN stellt Vorstand neu auf

Über diese Rochade informierte IFN am Mittwoch. Zu der Holding mit Zentrale in Traun gehört der Verbund mit Unternehmen aus den Branchen Fenster, Türen, Fassaden und Sonnenschutz, die bekannteste Marke ist Internorm.

Habring habe sich nach mehr als 20 Jahren im Unternehmen, davon 13 als Vorstand, entschieden, eine neue Herausforderung zu suchen, heißt es. "Nach so vielen Jahren der vertrauensvollen Zusammenarbeit haben wir seinen Veränderungswunsch respektiert und diesem entsprochen", sagte IFN-Unternehmenssprecher Christian Klinger, der Habring für seinen Einsatz dankte.

Barbara Desl, IFN Bild: IFN Holding AG

An Habrings Stelle rückt Barbara Desl bereits mit 1. Februar. Die Betriebswirtin sammelte Erfahrung in der Elektronik- und Chemiebranche und war zuletzt Finanzchefin der bei Greiner Packaging, der größten Sparte der Greiner-Gruppe in Kremsmünster. Klinger streut ihr Rosen: "Wir sind überzeugt, dass wir diese Schlüsselposition ideal besetzen konnten", sagt der Unternehmenssprecher und Miteigentümer.

Mit dem Aufsichtsrat beschloss die Eigentümerfamilie, den IFN-Vorstand um einen Technikvorstand zu erweitern. Dieser soll seine Position am 1. Juli antreten. Wer es sein wird, ist noch nicht bekannt. Im Vorstand verbleibt Alfred Schrott, zuständig für Vertrieb und Marketing.

Christian Klinger, Unternehmenssprecher bei Internorm und Miteigentümer von IFN

Zu IFN (Internationales Fenster-Netzwerk) gehören 4142 Mitarbeiter, die zuletzt 841 Millionen Euro umsetzten (Zahlen aus 2023).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper