"Derzeit ist es trüb": 16 Prozent mehr Arbeitslose in Oberösterreich

In der Industrie kommt es derzeit vermehrt zu Stellenkürzungen, etwa bei Steyr Automotive, wo 200 zusätzliche Mitarbeiter gehen müssen.

Die schlechte wirtschaftliche Gesamtlage (wie berichtet, stagnierte die Österreichische Wirtschaft im zweiten Quartal) schlägt sich auch auf dem Arbeitsmarkt nieder: Die Zahl der Arbeitslosen in Oberösterreich ist im Juli um 16,2 Prozent auf 33.531 gestiegen. Damit verzeichnet Oberösterreich den zweitstärksten Anstieg nach Tirol (plus 18,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 4,5 Prozent, ein Plus von 0,6 Prozentpunkten im Jahresvergleich.