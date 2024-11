Aussetzverträge, Gehaltsverzicht, Kurzarbeit: Stiwa reagiert auf die Krise

Österreichweit hat Stiwa an fünf Standorten 2100 Beschäftigte, weltweit sind es an die 2400. (Werk)

Die Krise in Oberösterreichs Automobilzulieferindustrie zieht immer weitere Kreise: Nach TCG Unitech in Kirchdorf an der Krems und Freudenberg Sealing Technologies in Losenstein reagiert nun auch die Stiwa-Gruppe auf die Abwärtsspirale. Beim Familienunternehmen aus Attnang-Puchheim werden ab 1. Jänner 2025 drei Maßnahmen gesetzt: auf zwei Monate beschränkte Aussetzverträge, eine Viertagewoche mit 80 Prozent Arbeit und 80 Prozent Lohn oder Gehalt sowie der freiwillige Verzicht auf einen Teil des