Brief aus Paris: 100 Meter Olympia-Sudern

Gut eingepackt: Draußen hat es 30 Grad, in Bercy ist es kalt.

Es war vor dem Basketballviertelfinale zwischen Frankreich und Kanada (Endstand 82:73), als die Zuschauer in Paris-Bercy ein paar kleine Mädchen ausbuhten. Was denn Kinder und Jugendliche gar Teuflisches ausfressen müssen, damit sie hier von Erwachsenen so abgestraft werden? Sie hatten sich "erdreistet", der Hallenmoderatorin ihren Anfeuerungsruf für ihr Land, Kanada, vorzusingen. Nicht mehr. Mir stand der Mund offen. Geht’s noch tiefer?