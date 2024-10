Rallye: Der Weg zum WM-Titel führt über Oberösterreich

Rund 125.000 Motorsport-Fans werden bei der Central European Rally, die am Donnerstag in Prag eröffnet wird, erwartet.

Der belgische Hyundai-Pilot Thierry Neuville reist nicht nur als Vorjahressieger, sondern auch als WM-Führender zur am Donnerstag (10 Uhr) in Prag startenden Central European Rally, die zum zweiten Mal in Folge zum Konzert der Großen gehört und am Super-Samstag wieder im Mühl- und Innviertel Station machen wird. Der zwölfte von insgesamt 13 Bewerben in der Beletage – das Drei-Länder-Event mit Österreich, Tschechien und Deutschland steht damit auf einer Ebene mit Giganten wie der