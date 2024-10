Wo das Wiener Tennisturnier an Grenzen stößt

Die Nummer 1 der Erste Bank Open in Wien, Alexander Zverev

Daniil Medwedew, im Vorjahr bei den Erste Bank Open 500 in der Wiener Stadthalle dem aktuellen Tennis-Weltranglistenersten Jannik Sinner unterlegen, macht heuer einen Bogen um die Bundeshauptstadt. Eine Schulterblessur veranlasste den Russen zur Absage. Kurz zuvor hatte er sehr wohl noch zum Racket gegriffen, dem höchst lukrativen Lockruf der "Saudis" vermochte niemand zu widerstehen, auch wenn es beim "Six Kings Slam" in Riad keine Punkte für das Ranking gab.