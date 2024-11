Showduell oder Boxkampf des Jahres?

"Iron Mike" Tyson will mit 58 Jahren beweisen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört, während Jake Paul die Legende scheitern sehen möchte.

Fehlende Superstars wie einst Ali, Frazier, Louis und viele mehr, ein drohender Olympia-Bann, eine undurchschaubare Vielzahl an Verbänden und generell schwindendes Zuschauerinteresse – der Boxsport hat schon weitaus bessere Zeiten erlebt. Da passt ein ungewöhnlicher Schlagabtausch wie jener in der Nacht auf morgen bestens ins Bild. "Iron Mike" Tyson, einst gefürchtetster Schwergewichtler der Welt, bittet mit 58 Jahren den Influencer Jake Paul in den Ring.