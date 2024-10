Der allerletzte Tanz? Für Dominic Thiem schließt sich in Wien der Kreis

Der Höhepunkt: Am 14. September 2020 gewann Dominic Thiem das US-Open-Finale gegen Alexander Zverev.

Noch einmal Standing Ovations und "Gemma Domi!"-Sprechchöre, noch einmal diesen bedingungslosen Rückhalt, diese Herzlichkeit und Bewunderung aufsaugen, noch einmal das Gefühl des Wettkampfs spüren. Geht es nach der Papierform, dann wird sich einer der größten Athleten, die Österreich je in einer Weltsportart hervorgebracht hat, am Dienstagabend (18 Uhr, ORF 1 und Servus TV) in den Ruhestand verabschieden: Dominic Thiem. Dessen Erstrundengegner bei den Erste Bank Open, Luciano Darderi