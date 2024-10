 Zwischen Euphorie und Spannungsüberschuss im ÖFB

Volle Ränge, beste Atmosphäre: Österreichs Nationalteam ließ sich in der Raiffeisen-Arena nach dem 5:1-Sieg feiern. (APA)

Fußball-Herz, was willst du mehr? Österreichs 5:1-Gala in der Linzer Raiffeisen-Arena gegen Norwegen war eine Steilvorlage, die man in einem Monat beim Finale um den Gruppensieg der UEFA Nations League wohl kaum erreichen wird können. Da müsste das Ernst-Happel-Stadion gegen Slowenien schon ausverkauft sein, um auch nur annähernd die gleiche Atmosphäre wie auf der Linzer Gugl zu zaubern.