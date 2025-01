Die 5 großen Baustellen beim LASK

Trainer Markus Schopp pfiff in Belek das erste Training an.

Gestern pfiff LASK-Coach Markus Schopp die erste Einheit im Trainingslager in Belek an. Auf die Athletiker wartet nach dem enttäuschenden Herbst in der Fußball-Bundesliga und in der Conference League viel Arbeit. Das sind die sportlichen Baustellen des LASK: Teamgefüge: "Neben der inhaltlichen Arbeit auf dem Platz möchten wir das Trainingslager auch nutzen, um als Einheit noch enger zusammenzuwachsen", hatte Schopp vor dem Abflug gesagt. Im Herbst war das Mannschaftsganze selten besser als die