Transferzeugnis der OÖ-Klubs: Wer am besten eingekauft hat

Nichts geht mehr! Am Donnerstag gingen die Rollbalken herunter, die Sommer-Transferzeit fand ihr Ende. Ein guter Zeitpunkt, um die abgelaufene Übertrittszeit der OÖ-Profi-Klubs erstmals unter die Lupe zu nehmen. So haben der LASK, Blau-Weiß Linz und SV Ried im OÖN-Check abgeschnitten:

LASK, "Genügend": Neo-Trainer Markus Schopp muss erst beweisen, dass er aus den Sommer-Neuzugängen mehr herausholen kann als sein Vorgänger Thomas Darazs. Die bisherigen Auftritte der geholten Kicker waren eher schlecht als recht. Frankfurt-Leihspieler Hrvoje Smolcic leistete sich bereits die eine oder andere Unsicherheit, ist zudem schon wieder verletzt. Weltmeister Jerome Boateng wird noch Zeit benötigen, bewies vor allem beim 1:5 gegen den WAC, dass er die wackelige Linzer Defensive nicht alleine stabilisieren kann. Melayro Bogarde musste großteils als Rechtsverteidiger aushelfen, fühlt sich aber eher auf der Sechs daheim. Mit Alexis Tibidi und den Leihspielern Tomas Galvez und Tomas Tavares wurden zweifelsfrei gute Kicker geholt – sie sind augenscheinlich aber noch kein Teil des Teams. Genauso wie ÖFB-Stürmer Maximilian Entrup, der auf Marin Ljubicic Druck ausüben soll, aktuell aber ebenfalls noch nicht einsatzbereit ist. Alles in allem vermisst man einen klaren Plan, wie beim LASK die Spieler ausgesucht werden. Aber kein Wunder: In den vergangenen Wochen war – zumindest nach außen hin – auch nicht klar, wer für die Transfers verantwortlich ist. Ex-Geschäftsführer Radovan Vujanovic dürfte es jedenfalls nicht gewesen sein, wie gemunkelt wird.

FC Blau-Weiß Linz, "Gut": Erfahrung, Tempo und Qualität – diese Attribute sollten die Neuzugänge mitbringen. Das ist mit den Sommer-Transfers auf jeden Fall gelungen: Thomas Goiginger, Anderson und Martin Moormann sind für Blau-Weiß-Verhältnisse Glücksgriffe. Alexander Schmidt, Lukas Ibertsberger und die Last-Minute-Transfers Silvan Wallner und Soumaila Diabate machen den Kader breiter und haben ebenfalls das Zeug, in der Zukunft wichtige Rollen einzunehmen. Mit Radek Vitek wurde zudem auf den kurzfristigen Abgang von Langzeit-Goalie Nicolas Schmid top reagiert. Lediglich die Pechvögel Oliver Wähling und Lucas Dantas kann man aktuell noch nicht seriös bewerten. Alles in allem: BW-Sportchef Christoph Schösswendter und Trainer Gerald Scheiblehner haben in ihrer dritten gemeinsamen Transferzeit einen guten Job gemacht.

SV Ried, "Sehr gut": Seine Hausaufgaben im Sommer definitiv gemacht hat auch Wolfgang Fiala, Sportchef der Innviertler. Das beweist allein ein Blick auf die Tabelle: Nach den ersten fünf Runden liegen die Innviertler mit ebenso vielen Siegen und dem Punktemaximum an der Spitze der zweithöchsten Spielklasse. Der Kader ist so qualitativ und breit wie kein zweiter, die Neuzugänge haben sofort eingeschlagen: Michael Sollbauer bringt in der Abwehr enorme Erfahrung mit, Michael Rasner gilt als absoluter Mentalitätsspieler im Mittelfeld-Zentrum. Im Angriff gelang mit Saliou Sane, der bereits sechs Pflichtspieltreffer erzielen konnte, ebenfalls ein Glücksgriff. Zusätzlich wurde mit den Transfers von Belmin Beganovic und Arjan Malic zu Sturm Graz über eine Million Euro in die Klubkasse gespült – für einen Zweitligisten fast nicht vorstellbar ...

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

