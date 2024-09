So funktioniert die neue "Königsklasse" des Fußballs

Real Madrid krönte sich am 1. Juni in London mit einem 2:0-Finalsieg über Dortmund zum Champion.

Real Madrid geht am Dienstag (21 Uhr, Sky) gegen Stuttgart nicht nur als Rekordsieger in die neue Fußball-Champions-League, sondern auch als Titelverteidiger, der noch dazu den "dicksten Fisch" auf dem Transfermarkt an Land gezogen hat. Das "Weiße Ballett", das am 1. Juni in London nach einem 2:0 über Dortmund zum 15. Mal die Trophäe mit den Riesenohren gestemmt hatte, sicherte sich die Dienste des französischen Teamkapitäns Kylian Mbappe.