Oliver Glasner hat Chelsea im Visier

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MITCHELL LAYTON

Oliver Glasner – hier als Ehrengast beim Werfen des ersten Balls beim US-Major-League-Baseballspiel in Baltimore

Im April wurde Oliver Glasner nach dem 1:3 von Crystal Palace gegen den FC Chelsea als neuer Trainer des englischen Premier-Ligisten präsentiert. Vier Monate später gastiert der Riedauer am Sonntag mit seinem Klub beim Londoner Starensemble im legendären Chelsea-Stadion an der "Stamford Bridge". Die "Blues" fehlen noch in Glasners Liste, nachdem er und sein Team bereits gegen Manchester United (4:0), Liverpool (1:0) und Manchester City (2:4) aufgezeigt hatten.