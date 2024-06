Keine Kinderbetreuung: "Das darf es nicht geben"

Susanne Raab (39) ist seit 2020 in der Regierung.

Die gebürtige Oberösterreicherin und Familienministerin Susanne Raab sagt, jede Familie, die in Österreich Kinderbetreuung wolle, sie bekommen solle. OÖN: Im Juni gibt es die ersten 500 Millionen Euro des Bundes für den Ausbau der Elementarpädagogik. Wie viele zusätzliche Gruppen und Plätze sind das? Raab: Ich freue mich sehr, dass wir dieses historische Investment von Seiten des Bundes auf den Weg bringen konnten. In diesem Monat fließen die Gelder an die Bundesländer und Gemeinden. Wie die