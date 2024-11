Wie soll Europa mit Trump umgehen?

Treffen in Budapest

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat am Donnerstag Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa in Budapest empfangen. Dass das Treffen in der Puskas-Arena, dem größten Fußballstadion des Landes, zwei Tage nach der US-Präsidentschaftswahl angesetzt wurde, dürfte kaum ein Zufall gewesen sein: Orban hat sich lange vor dem Votum auf die Seite von Donald Trump geschlagen. Mit dessen Rückkehr ins Weiße Haus ändern sich die Vorzeichen für Europa. Und Orban lässt keine Zweifel daran aufkommen,