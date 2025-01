Putins Poker vor allfälligen Verhandlungen

Verhandlungen könne man mit allen möglichen Leuten führen. „Aber angesichts seiner Illegitimität, ist er nicht berechtigt, etwas zu unterschreiben“, Wladimir Putin stellte diese Woche wieder einmal seinen ukrainischen Widersacher Wolodymyr Selenskyj als Staatschef ohne Rechtmäßigkeit dar. „Wenn er an den Verhandlungen teilnehmen will, benenne ich Leute, die diese Verhandlungen führen, bitte schön.“ Aber wenn man am Ende ein Dokument unterzeichne, müssten zuerst die Juristen die Legitimität derer bestätigen, die vom ukrainischen Staat bevollmächtigt seien, so ein Abkommen zu unterschreiben.

Der russische Präsident und seine Propaganda zweifeln Selenskyjs Rechtmäßigkeit lautstark an, seit dessen erste Amtszeit Mitte Mai 2024 ausgelaufen ist. Allerdings hatte Putin schon mehr als zwei Jahre zuvor seine „Kriegsspezialoperation“ gegen die Ukraine gestartet. Seitdem kämpft ein Großteil der ukrainischen Wähler an der Front, lebt in von Russland besetzten Gebieten oder ist ins Ausland geflohen. Und in der Ukraine herrscht Kriegsrecht, das außer Verfassungsänderungen auch Präsidentschafts- oder Parlamentswahlen verbietet, auch bei den Oppositionsparteien herrscht Konsens, dass es Wahlen erst nach Einstellung der Feindseligkeiten geben kann.

Putin aber moniert, auch die Verhandlungen, die man jetzt beginne, seien illegitim. Denn Selenskyj habe, als er noch „relativ legitim“ gewesen sei, alle Verhandlungen mit Russland per Verordnung verboten. Diese Verordnung könne er nicht mehr außer Kraft setzen, weil er ja jetzt illegitim sei. Aber im Prinzip gebe es eine juristische Lösung: „Soll das in Einklang mit der Verfassung der Vorsitzende des ukrainischen Parlaments tun.“

Selenskyj konterte, Putin demonstriere wieder einmal, dass er Verhandlungen fürchte und den Krieg bis in die Unendlichkeit verlängern wolle.

Trump droht mit Sanktionen und einem Absturz des Ölpreises

Putins neue Attacken auf seinen Kriegsgegner laufen vor dem Hintergrund der Ankündigungen Donald Trumps, er strebe eine Friedensvereinbarung in der Ukraine an. Dabei drohte Trump Putin mit neuen Sanktionen und einem Absturz des Ölpreises, wenn er sich auf kein Abkommen einlassen werde.

Putin distanzierte sich als Antwort demonstrativ von den geplanten Verhandlungen, aber vor allem von Verhandlungen mit Selenskyj, auf den er seine Aggressivität konzentrierte. Der Exilpublizist Sergej Parchomenko erklärte auf dem YouTube-Kanal The Breakfast Show, Putin denke nicht daran, den Krieg zu beenden. Der Kremlchef wolle Selenskyj vernichten, den er hasse, seit er Putin bei seinem gescheiterten Blitzkrieg gegen Kiew im Februar 2022 vor der Weltöffentlichkeit blamierte.

Andere Experten glauben, dass Putin angesichts seiner wirtschaftlichen Probleme durchaus Gespräche wolle, aber im Vorfeld schon offen feilsche. Wie Trump drohe er und fordere, deute aber doch an, dass man bereit sei, mit Selenskyj zu reden. „Alle sollen wissen, dass es schon ein großes Zugeständnis ist, wenn er überhaupt mit Selenskyj verhandelt“, sagt ein Moskauer Politologe anonym. Aber Putin werde nichts anderes übrig bleiben. „Putin unterstützt eine Menge Diktatoren auf der Welt, seine eigene Legitimität befindet sich nach demokratischen Gesichtspunkten selbst im Minusbereich.“ Und Putins Vorwürfe gegenüber Selenskyj und dessen nicht veranstalteten Präsidentschaftswahlen seien schon Vorverhandlungspoker.

„Wenn Präsident Trump den Wunsch hat, Putin zum Frieden zu zwingen, kann er das tun“, sagte Selenskyj am Mittwoch. Trumps Rhetorik gegenüber Putin sei gerecht und ehrlich, der aber fürchte, „ein starker Führer“ werde die Ukraine gegen Russland unterstützen. Auch Kiew setzt massiv auf die Gunst des US-Präsidenten.

