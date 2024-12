Mohammed al-Julani: Kann man dem Wandel vom Islamisten zum Staatsmann trauen?

Mohammed al-Julani in der Umayyaden-Moschee in Damaskus

Die Umayyaden-Moschee in Damaskus ist eine der ältesten Moscheen der Welt: Anfang des 8. Jahrhunderts wandelte Umayyaden-Kalif al-Walid I. die vormalige christliche Basilika in ein islamisches Gotteshaus um. Am Sonntag nutzte Abu Mohammed al-Julani, der Anführer der islamistischen HTS-Miliz, die mit einer Blitzoffensive das Assad-Regime zu Fall gebracht hatte, die Moschee, um erstmals in Damaskus zu seinen jubelnden Anhängern zu sprechen. Wie schon in vorangegangenen Interviews mit westlichen