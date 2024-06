Mit den Niederlanden beginnt am Donnerstag die EU-Wahl

Geert Wilders Partei PVV führt in den Niederlanden die Umfragen an.

1) Warum gibt es keinen einheitlichen Wahltermin? Die Erklärung findet sich in Artikel 9 des Rechtsakts „zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten“. Darin heißt es, dass die Wahl an einem Termin durchzuführen ist, „der in einen für alle Mitgliedsstaaten möglichen Zeitraum von Donnerstagmorgen bis zu dem unmittelbar nachfolgenden Sonntag fällt“. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können damit Rücksicht auf ihre Gepflogenheiten nehmen. In