Das Feilschen um die Topjobs in der EU nimmt Fahrt auf

Italiens Regierungschefin Meloni will in Postenpoker besser eingebunden werden.

Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel entscheiden die EU-Staats- und Regierungschefs aller Voraussicht nach über die Topjobs Kommissionspräsidentin, Ratspräsident und EU-Außenbeauftragte. Das Feilschen, wer in den nächsten fünf Jahren welche Positionen besetzt, nimmt jetzt an Intensivität zu. Italiens Außenminister Antonio Tajani beanspruchte am Montag für sein Land jedenfalls das Amt eines EU-Vizekommissionspräsidenten. Das sei "das Minimum", sagte Tajani am Rande eines