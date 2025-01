Bidens Rettungsversuch war nur ein Intermezzo

US-Präsident hielt diese Woche seine Abschiedsrede - am Montag übergibt er an Donald Trump.

Noch einmal die Kulisse der Macht und eine letzte Botschaft an die Amerikaner aus dem Oval Office. Joe Biden verabschiedete sich in der Nacht auf Donnerstag mit einer eindringlichen Rede aus dem Weißen Haus und fand dabei ungewohnt deutliche Worte an die Adresse seines Nachfolgers und dessen politischen Förderers Elon Musk. Er mache sich Sorgen über eine gefährliche Machtkonzentration in der reichen Oberschicht des Landes, sagte Biden.