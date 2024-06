Wie ein klassisches Dirndl zu einem eleganten Ballkleid werden kann

Schwarzer Rock, roter Leib und blau-weiße Schürze: Mit dieser Kombination geht man beim Ball der Oberösterreicher am 22. Juni auf Nummer sicher. Sie entspricht dem traditionellen Oberösterreicher-Dirndl. Wer so eines nicht im Schrank hat oder lieber auf andere Farben zurückgreift, darf beruhigt sein: "Bei den Farben geht alles. Das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt", sagt Anna Tostmann vom gleichnamigen Trachtengeschäft in Seewalchen am Attersee. Die Besucherinnen sollten ihr Kleid auf den festlichen Anlass abgestimmt haben. Schließlich sei es ein Ball, kein Kirtag oder Oktoberfest, gibt Tostmann zu bedenken. Eine Festtracht sei aber kein Muss: "Ein legeres Dirndl kann ganz einfach mit einer Seidenschürze aufgewertet werden."

Das spart nicht nur Platz im Kleiderkasten, sondern auch Geld. "Vor allem jüngeren Kundinnen mit weniger Budget empfehle ich: Nehmt euch ein klassisches Dirndl und sucht euch je nach Anlass eine passende Schürze", sagt Anita Rosner, Inhaberin von Gössl in Linz. Wer es noch extravaganter mag, findet dort auch Schürzen mit Goldhaubenstickereien. Um der Ballgarderobe mehr Glanz zu verleihen, rät auch Eva Riepl vom Linzer Trachtengeschäft Thalbauer zu einer Dirndlschürze aus Seide. Diese könne vielseitig kombiniert werden, zum Beispiel mit hochwertigem Leinenstoff.

"Bei den Blusen ist Spitze recht beliebt", sagt Margarete Holzberger, Seniorchefin der Wichtlstube in Edt bei Lambach. Wichtig sei, dass es nicht zu kitschig aussehe. Beim Oberösterreicher-Ball würde sie "auf jeden Fall ein längeres Dirndl" anziehen. Das sehen ihre Branchenkolleginnen ähnlich – wenn auch nicht so streng. "Ein kurzes Dirndl finde ich okay, aber das Knie sollte schon bedeckt sein", sagt Anna Tostmann.

Bei einem Sommerball müsse es nicht unbedingt ein langes Dirndl sein. "Man kann auch ruhig ein kürzeres tragen", sagt auch die Gössl-Chefin. Was das Schuhwerk betrifft, hat sie eine klare Meinung: unbedingt Absätze, am besten High Heels. "Die machen ein straffes Bein. Ballerinas sind für mich ein No-Go." Gerade bei einem Ball sollte man auch von rustikalen Haferlschuhen absehen, sagt Tostmann. "Bitte, wenn es irgendwie geht, zumindest ein leichter Absatz bei den Schuhen", sagt sie. Diese sollten jedenfalls zu einem Kleid getragen werden – statt zu einem Kostüm aus Rock und Janker. Das sei "zu schlicht" beim Ball der Oberösterreicher.

"Ein kurzes Dirndl finde ich beim Ball der Oberösterreicher okay, aber das Knie sollte schon bedeckt sein", sagt Anna Tostmann.sagt Anna Tostmann vom gleichnamigen Trachtengeschäft in Seewalchen am Attersee. Bild: Michael Maritsch

Tipps für die Männer

Und was legen die Expertinnen den Männern ans Herz? Hier sind sich alle einig: entweder ein eleganter Trachtenanzug (mit Krawatte!) oder eine schöne Lederhose mit Gilet oder Joppe und einem Lederschuh. Für die zweite Variante würden sich beim Ball der Oberösterreicher viele Gäste entscheiden, sagt die Geschäftsführerin des OÖ Heimatwerks, Maria Huber. "Viele Herren finden es angenehmer, eine kurze Hose zu tragen, es ist ja Sommer."

Idealerweise ist das Gilet – übrigens gerne auch in Seide – oder die Krawatte mit den Dirndl-Farben der Partnerin abgestimmt. Aus Erfahrung weiß Huber auch: "Die Leute sind recht bunt gekleidet – von ganz kräftigen Farben bis hin zu Pastelltönen ist alles möglich. Es muss nicht unbedingt festlich sein, ganz viele Gäste sind mit einem schlichten Dirndl dort."

"Kummst a?"

Der Oberösterreicher-Ball findet am Samstag, 22. Juni, im Wiener Rathaus statt. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Ballkarten können Sie sich unter oberoesterreicherball.at sichern (10 Euro Ermäßigung für OÖNcard-Inhaber) und erhalten damit 10 Prozent Rabatt bei einem Einkauf in den Heimatwerk-Filialen Linz und Steyr.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel