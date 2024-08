Wenn E-Autos brennen: "Es reicht nicht, die Flammen zu ersticken"

Elektroautos werden mit Wasser gelöscht, nicht – wie meist große Verbrenner-Fahrzeuge – mit Schaum. Danach kommen sie in einen Container. (Symbolbild)

Zwei junge Menschen, die in einem brennenden Auto ums Leben kommen: eine Nachricht, die nicht nur österreichweit Erschütterung ausgelöst hat. Auch die deutsche "Bild"-Zeitung berichtete gestern von der Tragödie in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land). Ein Detail erhält dabei besondere Aufmerksamkeit: dass es sich bei dem Unfallauto um ein Elektrofahrzeug handelte. Dieses war, wie berichtet, in Flammen aufgegangen.