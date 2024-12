Fossiliensammler verwirklicht sich Traum vom eigenen Museum

Das denkmalgeschützte "Kaiserinhaus" in Lambach, das früher das Gasthaus "Zum Elefanten" beherbergte, stammt zum Teil aus dem 17. Jahrhundert. Im Vergleich zu seinen künftigen "Bewohnern" ist das Gebäude aber blutjung: Gernot Astecker baut es derzeit zu einem Evolutionsmuseum um, in dem er seine umfangreiche Fossiliensammlung zur Schau stellen wird. "Ich habe die Sammlung so aufgebaut, dass alles dabei ist – Stücke aus allen wichtigen Fossilgruppen, sogar eine ägyptische Mumie ist dabei", sagt der Vöcklabrucker.

Nach seinem Stifter soll das Museum "Gernoteum" heißen. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2025 geplant, derzeit wird aufwendig saniert. Die Ausstattung wird umfangreich sein: Tausende Stücke hat Astecker in seinem Wohnhaus gelagert – die spannendsten 200 bis 300 werden im Museum zu sehen sein. "Es werden auch Exponate dabei sein, die es sonst nirgendwo zu sehen gibt", kündigt er an.

Jahrelange Suche

Vor 20 Jahren weckte ein Besuch bei der "Schneckenwand" in Russbach in der Nähe von Gosau seine Leidenschaft für Fossilien. "Damals konnte ich noch selbst Fossilien aus der Wand schlagen. Das wäre heute aufgrund der strengen Auflagen gar nicht mehr möglich", sagt Astecker. In den folgenden Jahren wuchs seine Sammlung immer weiter an. "Einen Großteil habe ich auf internationalen Auktionen gekauft. Ich habe Stücke aus der ganzen Welt", sagt der Sammler.

Mit der Zeit entstand die Idee zum eigenen Museum. "Ich habe irgendwann angefangen, für den Verein Talente, der hochbegabte Kinder fördert, Kurse zu gestalten", erzählt Astecker. Dabei habe er das Interesse zur Wissensvermittlung entdeckt. "Außerdem habe ich mir auch viel Wissen zu Physik und der Entstehung des Universums angeeignet – das wird ebenfalls in das Museum einfließen", sagt er.

Nach jahrelanger Suche – die OÖN haben berichtet – stieß Astecker schließlich auf das Kaiserinhaus in Lambach, kaufte einen Teil des Gebäudes und begann vor Kurzem mit den Renovierungen. Finanzielle Unterstützung bekommt er von der Leader-Region Wels-Land – sie übernimmt einen Teil der Kosten für die Innenrenovierung.

Sanierung auf eigene Kosten

Den Ankauf und einen Großteil der Sanierungskosten trägt der Sammler selbst: "Ich will die Sammlung der Öffentlichkeit auf Generationen hinaus zugänglich machen. Deshalb will ich das Gebäude jetzt auch in so guten Zustand bringen, dass einige Zeit nichts gemacht werden muss." Um das langfristige Bestehen zu garantieren, gründet Astecker außerdem einen gemeinnützigen Verein und wird ihm seine gesamte Sammlung sowie die Räume spenden. "Als Mitglieder werde ich mehrere Organisationen wie den Verein Talente einsetzen, die das Museum zum Beispiel nach meinem Tod fortführen sollen", sagt der Steuer- und Unternehmensberater. Sein Vermögen werde er ebenfalls dem Verein hinterlassen, um diesen finanziell abzusichern.

Ab der Eröffnung im Frühjahr wird er selbst das Museum zwei Nachmittage in der Woche betreuen. Führungen außerhalb der Öffnungszeiten können telefonisch vereinbart werden. "In den kommenden Jahren will ich meine Arbeitszeit nach und nach reduzieren, damit ich mehr Zeit für das Museum habe", sagt er. Langfristig hoffe er auf ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich im Museum engagieren wollen.

Ein Teil des Kaiserinhauses wäre noch zu haben – auch für diese Flächen hat Astecker bereits eine Idee: "Ein Drittel meiner Sammlung machen Kunstwerke aus – vielleicht findet sich ein Sponsor, damit ich sie dort ausstellen kann."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer