Wasserrecht verbietet Feuerwehren Übungen und Schulungen an Bächen

Maschinistenausbildungen an Bächen könnten zusehends zum Problem für die Feuerwehren werden.

Brände zu löschen gehört zu den ureigensten Aufgaben der Feuerwehr. Dass dafür auch Übungen abgehalten werden müssen, liegt in der Natur der Sache, denn eine gesicherte Löschwasserversorgung im Einsatzfall beginnt beim Maschinisten und der Saugstelle. Großes Murren gibt es nun über das grundsätzliche Verbot zur Entnahme von Löschwasser aus Gewässern. Dadurch wird jegliche Übungstätigkeit an Bächen, Flüssen und Seen eigentlich unmöglich.