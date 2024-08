Verdacht der Untreue: Neue Ermittlungen rund um Immobilie am Traunsee

Die ehemalige Seepension Neuwirth am Ostufer des Traunsees.

Die Sommerpause war nicht von langer Dauer. Eigentlich hätte es bei dem langwierigen Prozess rund um den umstrittenen Verkauf einer ehemaligen Pension am Ostufer des Traunsees erst am 26. September wieder neue Erkenntnisse geben sollen. Doch bereits vor dem nächsten Verhandlungstermin müssen sich drei der sechs Beschuldigten mit neuen Ermittlungen der Welser Staatsanwaltschaft befassen. Das könnte Sie auch interessieren: Betrug am Traunsee? "Die Oma hat immer Euro und Schilling