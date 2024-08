2 Jahre Haft für Bankomatensprenger im Mühlviertel

Das Konkursverfahren wurde am Landesgericht Linz eröffnet.

"Es waren Szenen, wie man sie eigentlich nur aus einem Film kennt", sagte die Staatsanwältin zu Beginn der Verhandlung. Im vergangenen Dezember soll eine kriminelle Bande zwei Bankomaten in Reichenthal und Schlägl in die Luft gejagt und dabei 71.500 Euro beziehungsweise 142.580 Euro erbeutet haben. Die Täter flüchteten danach mit einem Auto mit gefälschten Kennzeichen über die tschechische Grenze. Nach der Sprengung in Schlägl konnte die Cobra den 22-jährigen Angeklagten dort festnehmen.