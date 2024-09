Wasserpumpen und Sandsäckeschaufeln beim Nachbarn

Die Gemeinden in den Bezirken Steyr-Land und Kirchdorf kamen bei dem Jahrhunderthochwasser – wie die beiden Bezirksfeuerwehrkommandanten Wolfgang Mayr und Helmut Berc sagen – „mit einem blauen Auge“ davon. Trotzdem rückten Sonntagnachmittag 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Laussa, Aschach/Steyr, Sierning, Bad Hall, Großraming, Losenstein und Schweinsegg-Zehetner mit Fahrzeugen aus, allerdings ohne Blaulicht und Folgetonhorn. Die Feuerwehrleute aus dem Bezirk Steyr-Land, allesamt bei Hochwassereinsätzen erfahren, kamen den Feuerwehren im Katastrophengebiet in Niederösterreich zu Hilfe.

In Hadersdorf am Kamp reihten sich die Oberösterreicher in die Helferkette ein, die bis Mitternacht an die 6000 Sandsäcke auf eine Böschung wuchtete, um einen Damm zu stabilisieren. Nach getaner Arbeit fielen die Florianis aus dem Bezirk Steyr-Land müde in die Feldbetten, die für sie in einem Turnsaal in Fels am Wagram aufgestellt wurden. Gestern war der Trupp der Aschacher Feuerwehr nach Loosdorf abkommandiert, um dort Dutzende Keller auszupumpen. „Die Hausbesitzer konnten sich gar nicht erklären, woher das Wasser in ihren Kellern kam“, erzählt Bezirksfeuerwehrkommandant Mayr. Weit und breit kein Rinnsal, das zu einem reißenden Fluss angeschwollen über die Ufer getreten wäre, wurde nach dem massiven Dauerregen schlichtweg das Grundwasser in die Häuser gedrückt. „Für die Betroffenen in dieser Region war das etwas Unbekanntes“, sagt Mayr. Weshalb sich nach den ersten Aufräumarbeiten schon meterhoch der Sperrmüll vor den Hauszufahrten türmte.

Sonntagsspaziergang in Steyr: Der Ennskai war überflutet. Bild: Josef Moser

Zu Hause im eigenen Bezirk tat sich zum Glück bei der Sintflut vergleichsweise wenig. In Maria Neustift und in Großraming kam es zu Hangrutschungen und in Gaflenz musste die Wassergenossenschaft Trinkwasser in Tankwagen aus Waidhofen in die Leitung zumischen, weil das Quellwasser durch die riesige Regenmenge getrübt war und nicht mehr in ausreichender Menge gefiltert werden konnte.

Verhinderte Katastrophe im Kremstal: neuer Rückhalteraum in Wartberg Bild: geh – Gerhard Hütmeyer

Im Bezirk Kirchdorf hat das gerade erst fertiggestellte Rückhaltebecken in Wartberg seine Bewährungsprobe bestanden. „Wir sind deshalb im Kremstal von Überflutungen verschont geblieben“, sagt Bezirksfeuerwehrchef Berc.

In dieser überfluteten Unterführung wäre eine Lenkerin fast umgekommen. Bild: FF St. Georgen/Y.

Im Bezirk Amstetten soll sich laut Medienberichten in St. Georgen/Ybbsfelde eine Lenkerin in letzter Sekunde durch den Kofferraum ihres Autos aus einer überfluteten Unterführung gerettet haben. Die Feuerwehr kennt eine andere Version, wonach Passanten die Frau über ein Seitenfenster bargen.

