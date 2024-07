Stadt Steyr konnte laufenden Betrieb im Vorjahr nicht aus der Kasse zahlen

Bürgermeister Markus Vogl (SP) veranschaulicht – löblich für die Zuhörer im Rathaussaal und zu Hause für die Bürger, die die Gemeinderatssitzung im Internet streamen – komplexe Budgetfragen mit dem Haushaltsgeld in der Familie: "Wenn ich einen Kredit über 100.000 Euro aufgenommen habe und 70.000 Euro auf dem Sparbuch habe, dann habe ich 30.000 Euro Nettoverschuldung", erklärte er. Bei besagter Nettoverschuldung sei es gelungen, dass die Steyrer bei der Pro-Kopf-Verschuldung 2023 nur noch mit 1873 Euro gegenüber 2303 Euro drei Jahre davor in der Kreide gestanden seien.

Als Familie hätte die Stadt bei ihrer Lebenshaltung im Jahr 2023, für das der Rechnungsabschluss gelegt worden ist, der im Gemeinderat mit den Stimmen von SP, FP, VP und Grünen gebilligt wurde, über die Verhältnisse gelebt. Schloss der laufende Betrieb der Stadt – die gewöhnliche Geschäftstätigkeit (EGT), wie es auf Buchhalterdeutsch heißt – im Jahr davor noch mit einem Überschuss von 3,8 Millionen Euro, so fehlten im Haushaltsjahr 2023 5,8 Millionen Euro in der Kasse, die dann mit Rücklagen aufgefüllt werden musste. Für Pit Freisais, Mandatar der Neos, läuteten wie in allen seiner Budgetreden in den vergangenen Jahren einmal öfter die Alarmglocken: "Ich vermisse bei manchen die Ernsthaftigkeit: Die Stadt steht finanziell mit dem Rücken zur Wand."

Zu Luftsprüngen hingerissen wegen des Budgetabschlusses waren Bürgermeister Markus Vogl (SP) auch dessen Fraktionskollegen keineswegs. Während eine Aussendung der Magistratspressestelle einen "soliden Rechnungsabschluss" verkündete, gab sich Vogl in der Gemeinderatssitzung zurückhaltender. Er ließ sich die Finanzen zwar nicht schlechtreden, als befände sich die Stadt in einer Notlage, verhehlte aber auch nicht, dass man – allgemeinen Umständen geschuldet – bis ins Jahr 2027 die verbliebenen 15,8 Millionen Euro Rücklagen im Vermögen der Stadt aufgezehrt haben wird. "Dass man in schwierigen Jahren den Haushalt mit Rücklagen überbrückt, ist ja nichts Neues", sieht er keine Tragödie. Zudem sei es gelungen, den Schuldenstand der Stadt um 1,2 Millionen Euro auf 83,2 Millionen Euro zu senken. Was dadurch getrübt wurde, dass der Fremdwährungskredit in Schweizer Franken die Rückzahlung um 900.000 Euro verteuerte und den Spareffekt fast auffraß.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer