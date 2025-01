Großes Personenkarussell in Sierning: Ehepaar führt jetzt die FP-Riege an

Ein kometenhafter Aufstieg bei den Sierninger Freiheitlichen: Eben war Maja Heumayr noch Medienreferentin der FPÖ-Ortsgruppe, da wurde die Gemahlin von FP-Gemeindeparteichef Jürgen Heumayr auf einen Schlag Gemeinderätin und Fraktionschefin der blauen Gemeinderatsriege. Weniger das Verwandtschaftsverhältnis des neuen Führungsgespanns der FP ist eine Besonderheit, sondern die Art und Weise, wie die Newcomerin in den Gemeinderat gelangte. Gleich acht auf der Wahlliste vor ihr Gereihte haben darauf verzichtet, das mit dem Rücktritt der ehemaligen FP-Ortsparteichefin Birgit Perlinger frei gewordene Mandat anzunehmen. Somit rückte Maja Heumayr als neunte Ersatzfrau auf den vakanten Gemeinderatssitz nach und wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung im Dezember angelobt. "Dass gleich acht Kandidaten und Kandidatinnen auf ein frei gewordenes Mandat verzichtet haben, ist mir in meiner ganzen Laufbahn nicht untergekommen", sagt Bürgermeister Richard Kerbl (SP). Ein solcher Verzichtsreigen – egal, mit wie viel Überzeugungsarbeit in der jeweiligen Fraktion er freiwillig zustande kam – ist nach der Gemeindeordnung zulässig und dem Gesetz nach voll in Ordnung. Prinzipiell kann aber jeder Nächstgereihte auf der Liste dem Wunsch der Parteifreunde auch widersprechen und braucht nicht auf das Mandat zu verzichten. Das Resultat davon sind dann oft "wilde Mandatare" im Gemeinderat, die mit ihrer Fraktion gebrochen haben oder ausgeschlossen worden sind.

Bei der in den vergangenen Jahren von Skandalen gebeutelten Sierninger FP hat jetzt mit dem Aufstieg von Maja Heumayr zur Fraktionschefin im Gemeinderat ein Ehepaar die Zügel in der Hand. Die OÖN fragten bei FP-Parteiobmann Jürgen Heumayr nach, wie er diese Neuaufstellung seiner Ortspartei sieht. Auf eine schriftliche Anfrage reagierte er nicht.

Ein reihenweiser Mandatsverzicht, damit auf der Wahlliste gereihte Nachzügler wohl auf Parteiwunsch doch noch zum Zug kommen, ist in Sierning aber kein Einzelfall. Anna Maria Großauer (SP) hatte in der Dezembersitzung des Gemeinderates nicht nur ihre Mitgliedschaft im Gemeindevorstand zurückgelegt, sondern auch ihr Gemeinderatsmandat bei den Sozialdemokraten. Auf das frei gewordene Mandat rückt nun Melanie Bramberger nach, nachdem vier vor ihr gereihte Genossen und Genossinnen verzichteten, was, wie es die Gemeindeordnung vorschreibt, auf der Amtstafel kundgemacht worden ist. Der Vollständigkeit halber: Für die ausgeschiedene Anna Maria Großauer wurde in einer Fraktionswahl der SPÖ-Fraktion Rene Raffetseder in den Gemeindevorstand berufen.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

