Ein paar neue Pflastersteine, aber viel mehr Bäume

Vor 30 Jahren wurde der Amstettner Hauptplatz das letzte Mal generalsaniert und neugestaltet. Der damals von der Stadt beauftragte Architekt, Kind seiner Zeit, hielt jeden Bewuchs für unangebracht, stattdessen schwebte ihm eine italienische Piazze mit hellem Stein vor. Jetzt schlug das Pendel in der Mostviertelstadt in die Gegenrichtung zurück. Amstetten ist eine der ersten Städte, die dem Klimawandel geschuldet ihren Hauptplatz bei einer Neugestaltung begrünt in einem Ausmaß, das noch nie da gewesen ist: als biologische Kühlanlage.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird am Donnerstag, 31. Oktober, um 10 Uhr bei einem Festakt einen Hauptplatz eröffnen, an dem Reisegruppen von Gemeindepolitikern aus ganz Österreich aus den Autobussen steigen. Aus der früheren Steinwüste wurden 74 Grüninseln ausgebrochen, in die bereits hochgewachsene Bäume nicht etwa in Tröge eingepflanzt, sondern tief in den Untergrund eingewurzelt wurden. Das Vorhaben kommt die Stadt teuer, es wird insgesamt sechs Millionen Euro kosten. "Wir brauchen diese eingewurzelten Bäume für das Konzept unserer Schwammstadt", erklärt Vizebürgermeister Markus Brandstetter (VP). "Nur mit dem Wasserspeicher im Boden funktioniert die natürliche Kühlung des Platzes."

Die Neugestaltung des Stadtkernes ist ein Kampf gegen die Gluthitze, die an heißen Sommertagen die Amstettner schon aus ihrem Stadtwohnzimmer vertrieben hat. Auch der neue Stadtbrunnen ist ein ausgefallenes Konstrukt, das die Folgen des Klimawandels erträglich machen sollen: Da speit keine Figur mehr Wasser in ein großes Becken, denn es wird in einer seichten Wanne nur ein knöcheltiefer Wasserfilm eingelassen, in dem die Passanten barfuß waten können. Zudem stößt der ungewöhnliche Stadtbrunnen Tröpfchenschleier aus, die die Haut kühlen. Der Straßenbelag, auf dem die Autos seit Anfang Oktober verkehrsberuhigt nur noch 20 Stundenkilometer in der Begegnungszone fahren, ist mit einer Deckschicht überzogen, die die Hitze schluckt.

Die Stadt feiert die Eröffnung mit Bewohnern und Gästen mit einem Frühschoppen, bei dem die Stadtkapelle aufspielt. Am Nachmittag lassen es die Schuhplattler aus Neustadtl bei ihrem Auftritt krachen. Zuvor lädt Brandstetter – ihn kann man den geistigen Vater des klimafitten Hauptplatzes nennen – Interessierte zur letzten "Baustellen-Safari": Wie während der gesamten Bauzeit, die vor einem Jahr begann, führt er bei einem Rundgang zu den Angelpunkten der neuen City und wird nicht müde, die Funktionsweise der "Schwammstadt" zu erklären. Vom neuen "Laubwald" fallen die ersten Blätter, im Frühjahr sollen die Bäume kräftig austreiben und noch viel mehr Schatten spenden.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer