Doka schalt längsten Unterwassertunnel

Wieder ist der Amstettner Schalungstechnikkonzern Doka an einer Baustelle für einen neuen Weltrekord beschäftigt: Unter der Meerenge zwischen Puttgarden auf der Ostseeinsel Fehmarn in Deutschland und Rödby auf der dänischen Insel Lolland wird der mit 18,1 Kilometern längste Absenktunnel der Welt gebaut. Quer in den Fehmarnbelt wurde eine Rinne in den Meeresgrund gebaggert, von den Küsten werden dann riesige vorgefertigte und abgeschottete Tunnelblöcke mit Schleppkähnen hinausverfrachtet und unter dem Meeresspiegel aneinandergefügt.

"Uns kommt bei der Baustelle die Schalung der Tunnelportale auf deutscher und dänischer Seite zu", erklärt Doka-Pressesprecher Clemens Oelmann. Montageteams der Doka-Niederlassungen in den beiden EU-Ländern treiben mit Schalungswagen den Betonguss der Röhren horizontal aufs Meer hinaus, wo dann das gigantische Baukastensystem unter Wasser ansetzt. Die Richtmeister und Techniker aus der Konzernzentrale in Amstetten kommen zu den heiklen Phasen auf der Baustelle hinzu.

Fertiggestellt soll der neue Eisenbahn- und Autotunnel am Meeresgrund des Fehmarnbelts im Jahr 2029 sein, nachdem man die Bauzeit aus Kostengründen bereits verlängert hat. Beim Investitionsvolumen der fünf Röhren unter dem Meeresspiegel spricht man mittlerweile von sieben Milliarden Euro. Es wird eine Weile dauern, bis sich die Ausgaben amortisiert haben werden. Eine Passage wird für Autofahrer 73 Euro Maut kosten. Derzeit benötigt man für die Überquerung des Belts mit der Fähre eine Dreiviertelstunde, durch das Tunnelsystem wird die Fahrtzeit auf zehn Minuten verkürzt. Nach der Inbetriebnahme wird mit täglich 12.000 Fahrzeugen gerechnet, die die neue Direttissima zwischen Deutschland und Dänemark benutzen werden. Die Ausmaße sind auch für Doka, das auf den Mega-Baustellen in allen Erdteilen beschäftigt ist, gewaltig: Für die Tunnelbauelemente an den beiden Portalen müssen 2800 Tonnen Material herangeschafft werden. "Eine Riesenaufgabe auch für die Logistik", sagt Oelmann.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer