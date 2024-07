Dietach wirft Vorwärts aus dem Landescup

Dietachs Denis Berisha brachte sein Team gleich einmal mit 2:0 in Front. (Moser)

In der zweiten Runde des Landescups gastierte der SKV bei OÖ-Liga-Vizemeister Dietach. Nach einem ersten Abtasten in den Anfangsminuten fiel relativ früh der Führungstreffer für die Gastgeber. Nach einem Gestocher brachte Denis Berisha die Kugel im Gehäuse der Rot-Weißen unter. Es entwickelte sich trotz großer Hitze eine intensive Partie – ein echter Cupfight. Die Dietacher blieben mit schnellen Gegenstößen gefährlich. Vorwärts, der Regionalligist, hatte etwas mehr Ballbesitz. In der 40.