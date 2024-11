Losensteiner Hallenbad ist nach elf Monaten wieder offen

Die Freude war riesig, als das Losensteiner Hallenbad nach mehr als elf Monaten endlich wieder seinen Betrieb aufnehmen durfte. Wie mehrfach berichtet, war das beliebte Bad in der rund 1600 Einwohner zählenden Ennstalgemeinde am 2. Dezember vergangenen Jahres wegen Gefahr in Verzug gesperrt worden. Danach hatte ein Kompetenz- und Ausrichtungsstreit eine zügige Wiedereröffnung immer weiter nach hinten verschoben. Nach erfolgter Leimbindersanierung öffnete das Hallenbad am Freitag wieder seine Türen. Der Schwimmverein hat bereits das erste Trainingslager abgehalten, Schulen haben die Vormittage dem Vernehmen nach beinahe ausgebucht, auch die Sauna und das Restaurant sind bestens besucht.

