Das glaubt nur die Politik: Steyr hat ein Verkehrsproblem und zu viel Stau

"Der automobile Mensch – Irrwege einer Gesellschaft und mögliche Auswege" nennt sich der neue Film des Stadtplaners Reinhard Seiß. Die insgesamt sechseinhalb Stunden lange, aufrüttelnde Dokumentation wird in einer 94-minütigen Version am Montag, 9. September, um 19.30 Uhr im City Kino Steyr gezeigt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für eine Diskussion mit dem Filmemacher.

Seiß fordert in seinem leidenschaftlichen Plädoyer eine grundlegende Verkehrswende als Voraussetzung für einen ernsthaften Klimaschutz, die Abkehr von weiterer, unnötiger Bodenversiegelung und Ressourcenvergeudung. "Ich will die Menschen aufrütteln. Die Verweigerung einer überfälligen Trendwende im Verkehr ist eine Tragödie." Der Sektor "Bauen und Mobilität" sei der mit Abstand größte Treiber des Klimawandels und des Raubbaus am Planeten Erde. Wenn nur die Hälfte dessen, was Klimaforscher für nötig erachten, realisiert würde, wäre es schon ein Erfolg. "Aber es geht leider in die andere Richtung."

Der 54-jährige Vordenker hat seine ersten Lebensjahre in Steinbach an der Steyr verbracht und hat für seinen Film diverse Verkehrskonzepte aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Südtirol, Liechtenstein und Luxemburg zusammengetragen. Er beleuchtet aber auch die Motive und Interessen hinter dem "System Auto", blickt schonungslos auf Profiteure aus Politik und Wirtschaft und nennt teils absurde Beispiele politischer und unternehmerischer Realitätsverweigerung und Schönfärberei.

Ein ausführliches Kapitel des Films hat Seiß seiner Geburtsstadt Steyr und deren Verkehrspolitik gewidmet. Schon vor zwei Jahren hatte er im OÖN-Interview unter anderem die geplante Westspange als Baustein einer unnötigen, neuen Transitroute von Prag zur Adria angeprangert, den dadurch für einen Fahrzeugtransporteur aus Schwertberg – dieser ist auch im Film ein Thema – entstehenden Vorteil benannt, eine Stärkung des Stadtzentrums sowie Parkgebühren bei Einkaufszentren und Fachmärkten gefordert.

Elf Minuten und elf Sekunden dauert der Beitrag über Steyr, in dem Seiß teils mit Augenzwinkern Irrwege beleuchtet. "Steyr hat ein Verkehrsproblem, glaubt die Politik", heißt es gleich zu Beginn. In der Medizin würde man sie Hypochonder nennen. "Zu Spitzenzeiten hat Steyr vielleicht zweimal eine halbe Stunde lang ansatzweise so etwas wie Stau", sagt Seiß, "dafür soll das gesamte System ausgeweitet werden?" Leider, so der Stadtplaner, handle die Politik wider besseres Wissen und ohne Mut.

Den gesamten Film mit 52 Kapiteln gibt es auf Doppel-DVD um 40 Euro unter www.urbanplus.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner