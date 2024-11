Dach eingestürzt: LKW rammt SBS-Tankstelle

"Beide Insassen des LKWs der Kommunalbetriebe Steyr sind bei diesem Unfall glücklicherweise unverletzt geblieben", sagt Markus Rechling-Greimel, der neue Geschäftsführer der Stadtbetriebe Steyr (SBS). Ebenso gebe es nach aktuellem Stand keine erwartbaren Umweltfolgeschäden.

Doch was war passiert? Ein LKW der Stadtbetriebe mit ausgefahrenem Ladekran hatte die SBS-Tankstelle am Tabor zwischen SBS-Zentrale und Interspar Steyr gerammt und dadurch das Dach der Tankstelle zum Einsturz gebracht. Die beiden Insassen wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr Steyr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ebenso wurden keine Passanten verletzt.

Derzeit sind noch die Aufräumarbeiten der Feuerwehr, die mit schwerem gerät vor Ort ist, in Gang. Die Bushaltestelle „Stadtbetriebe“ an der Ennser Straße wurde bereits um ein paar Meter verlegt, um sicheres Ein- und Aussteigen zu gewährleisten. "Wir versuchen, dass wir die Tankstelle noch heute wieder behelfsmäßig in Betrieb nehmen können", sagt Rechling-Greimel. Zum weiteren Vorgehen, sprich Wiederaufbau, könne er zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen.

