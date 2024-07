Begeistertes Publikum: Beim Jubiläum am Fluss wirbelten alle durchs Maxim

Gut, dass Vizebürgermeister und Allgemeinmediziner Michael Schodermayr als Premierengast in der ersten Reihe im Theater am Fluss saß. Denn so rasant, temporeich und in den Dialogen beinahe sich überschlagend, wie Regisseur, Intendant und Theatergründer Bernhard Oppl heuer "Die Dame vom Maxim" inszenierte, war ein wenig die Gefahr eines Herzinfarkts beim einen oder anderen Schauspieler oder Gast gegeben. Doch keine Sorge – allen geht es gut, alles ging gut. Diese Inszenierung begeisterte und erhielt zu Recht Standing Ovations von der ausverkauften Tribüne im Open-Air-Theater.

Vielmehr noch: Von dieser Aufführung auf der nicht nur idyllischsten, sondern auch schönsten Bühne Steyrs wird man noch lange schwärmen. Speziell die fröhlich-freche Dominique Lösch als omnipräsente, quer über die 25 Meter breite Spielfläche wirbelnde Tänzerin Jacqueline und die unbekümmerte Johanna Mucha bei ihrem Steyr-Debüt als irr-naive Ehefrau Gabriele Haftberger zauberten nach der Pause auf höchstem Niveau und bewiesen dabei nicht nur schauspielerisches, sondern auch gesangliches Talent. Da liefen sogar Alex Bechtloff und Mirkan Öncel als Ärztepartner Dr. Lukas Haftberger und Dr. Ali Yildirim sowie Theater-Urgestein Michael Zintl-Reburg als Prof. Andreas Haftberger Gefahr, an die Wand gespielt zu werden. Doch dieses Trio verstand es gekonnt, mit Charme, Witz und Temperament dagegenzuhalten.

Das Eröffnungswochenende von "Die Dame vom Maxim" war dreimal restlos ausverkauft. Und das nicht ohne Grund. Im herrlichen "Theater am Fluss" ist eine rasant-turbulente Sommerkomödie mit grandiosen Akteuren zu sehen. Hier: Dominique Lösch mit Michael Zintl-Reburg. Bild: Kainrath

Nicht unerwähnt bleiben sollten die weiteren Ensemblemitglieder Anita Hofmann, Petra Kamptner, Walter Spanny, Mario Klein, Laura Enzenhofer, Hasiret Yavuz, Tamara Ebenhofer, Theresa Gruber, Anabel Klammer und meine "persönlichen Favoriten" Hans Peter Baumfried als Pfarrer Josef sowie Franz "Löwinger" Leithenmayr als Tankwart. Den perfekten Live-Ton steuern die Musiker rund um Wiff LaGrange, Philipp Hackl, Charly Schmid, Dietmar Hollinetz und Philipp Riedl bei. Wunderbar zudem die zahlreichen subtilen Querverweise auf Steyrer Lokalkolorit, von Oppl gekonnt im Bühnenbild versteckt.

Begeistert von der Premiere waren unter anderen Landesrat Michael Lindner, Landtagsabgeordnete Sabine Engleitner-Neu, Bürgermeister Markus Vogl, Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr-Durst, die Stadträtinnen Katrin Auer, Judith Ringer und Evelyn Kattnigg sowie Markus Knasmüller (BMD), Christian Strasser (Alphanet), Robert Ecker (Steuerberater Ecker-Haubeneder) und Martin Majer (Brau Union) als Sponsoren.

Fazit: Wer nach solch einem Abend nicht glücklich den Heimweg antritt, dem ist nicht zu helfen – Sommertheater, wie es sein soll! Wer es noch einmal sehen will: Ab Donnerstag folgen weitere zwölf Aufführungen. Noch sind nicht alle ausverkauft. Infos und Karten: www.theater-am-fluss.at

