Die 2,8 Tonnen schwere Glocke der Stadtpfarrkirche Steyr erklingt erstmals seit sechs Jahren wieder

Das Weihnachtsfest ist wohl für jeden Gläubigen ein besonderer Freudentag. Für die Pfarrgemeinde der Stadtpfarre Steyr wird die Weihnachtsmette heuer jedoch eine ganz besondere sein: Nach rund sechs Jahren Pause wird die größte der sechs Glocken im 80 Meter hohen Nordturm des "Steyrer Doms", die 2789 Kilogramm schwere "Ägidius", erstmals wieder erklingen. Ein Lagerschaden hatte die im auf rund 65 Meter Höhe befindlichen Glockengestühl hängende Hauptglocke bereits vor Jahren zum Schweigen gebracht.

Die rund 2,8 Tonnen schwere Ägidius-Glocke wird Dienstagnacht bei der Mette erstmals seit rund sechs Jahren wieder ihren imposanten Klang über Steyr legen. Bild: win

Spende der Goldhaubenfrauen

"Mit der Glockengießerei Grassmayr aus Innsbruck haben wir zum Glück einen Spezialbetrieb gefunden, der die Glocke angehoben hat, um danach das Lager auszubauen und zu reparieren", sagt Reinhard Waldhauser, der Finanzverantwortliche der Stadtpfarre Steyr. Rund 15.000 Euro kostete die aufwändige Instandsetzung, die zu einem erheblichen Teil von den Goldhaubenfrauen aus Anlass ihres 50-jährigen Jubiläums gestemmt wurde.

Während ihres fünf Tage dauernden Einsatzes in Steyr stießen die beiden Tiroler Spezialisten, Christian Brenner und Christian Voglmüller, allerdings auf eine neue Hürde: "Es war ja an sich schon nicht so einfach, eine Achse der rund 2,8 Tonnen schweren Glocke mit einem Durchmesser von 1,7 Metern auszubauen", erläutern die beiden Christians, "aber dieses spezielle Pendelkugellager hat sich nach diesen sieben Jahrzehnten ihres Einsatzes nicht mehr reparieren lassen."

Imposanter Klang vom Pfarrturm

Zum Glück verfügt die Stadtpfarre aber nicht nur über gute Kontakte zum Herrn, sondern über ebensolche zu SKF in Steyr. "SKF-Produktlinienmanager Simon Blasl hat uns prompt diese Kugellager mit 140 Millimeter Außendurchmesser aus einem Lager in Salzburg organisiert und gebracht", sagt Waldhauser, "ohne dieses Stück hätten wir die Reparaturarbeiten abbrechen müssen." Der imposante Klang von Ägidius hätte die Gläubigen auch dieses Weihnachten nicht bei der Mette erfreut.

"Wenn wir helfen können, dann tun wir das gerne", sagt Blasl, "natürlich ist dieses Speziallager eine Weihnachtsspende von SKF." Zum Glück seien auf dem 70 Jahre alten Pendelkugellager alle nötigen Daten lesbar eingraviert gewesen, wodurch der Ersatz im SKF-Archiv auch schnell zu finden war.

Reinhard Waldhauser freut sich über die Spende von SKF-Manager Simon Blasl ebenso wie Christian Voglmüller und Christian Brenner (v.l.) von der Glockengießerei Grassmayr, die die große Glocke der Stadtpfarrkirche repariert haben. Bild: win

Wer die Glockenreparatur unterstützen will – diese Spende ist von der Steuer voll absetzbar – kann dies unter IBAN AT04 1860 0000 1500 8212, Stadtpfarre Steyr, Spendenkonto "Große Glocke", machen.

Die Ägidius-Glocke

Nach dem Stadtbrand von 1522, der auch die Kirche verwüstete, wurde die Ägidius-Glocke, die größte des Geläuts auf dem Stadtpfarrturm, neu gegossen. Sie soll einen volltönenden, wunderbaren Klang gehabt haben, existiert aber schon lange nicht mehr. 1849 wurde sie umgegossen und hing dann bis zum Ersten Weltkrieg im 80 Meter hohen Turm, bis sie für die Metallsammlung hergegeben werden musste. Eine neue Ägidius-Glocke fiel dann im Zweiten Weltkrieg zum Opfer.

1956 wurde die neue, 2789 Kilogramm schwere Ägidius-Glocke in der Glockengießerei St. Florian, aus der auch die berühmte Pummerin des Wiener Stephansdomes stammt, hergestellt und aufgezogen. Ihre Besonderheit: Sie besitzt einen Fallklöppel. Das heißt, nicht der Klöppel schlägt gegen die Glocke, sondern die Glocke gegen den Klöppel. Eingeweiht wurde sie vom damaligen Pfarrer Johann Steinbock gemeinsam mit Bürgermeister Leopold Steinbrecher.

Neben „Ägidius“ schlagen in der Stadtpfarrkirche noch die Glocken „Koloman“, „Herz Jesu“, „Maria“, „St. Florian“ und „Josef“.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner