31-Meter-Turm beim Steyrer Bahnhof fiel wieder durch: Architekten legen Beschwerde ein

So haben die Steyrer Architekten Helmut Poppe und Andreas Prehal den Turm am Hessenplatz mit offenem Durchgang zum Bahnhof geplant. Der Gestaltungsbeirat lehnte den Entwurf zum dritten Mal ab.

Den Empfehlungen des Gestaltungsbeirates sei in diesem Fall nur geringfügig Folge geleistet worden, sagte die Innsbrucker Architektin Barbara Poberschnigg, Vorsitzende des Gremiums, Montagnachmittag bei der Präsentation der Beratungen zu den vorgelegten Projekten. Im Konkreten sprach sie damit den am Hessenplatz geplanten neunstöckigen Wohn- und Büroturm von Investor ELF Immobilien an.