Verkauf eines Bootshauses am Traunsee: Urteil über Rückabwicklung wird erwartet

Am Westufer des Traunsees kam es im Herbst 2019 zum Verkauf eines großen Bootshauses samt Seegrundstück. Symbolbild: Burgstaller

Mehr als acht Stunden lang wurde am vergangenen Donnerstag vor dem Welser Landesgericht verhandelt – deutlich länger, als der letzte Prozesstag im Zivilverfahren rund um den Verkauf eines Bootshauses am Westufer des Traunsees anberaumt war. Inhaltlich ging es vor allem um ein Gutachten, das Ende des Vorjahres vom Gericht in Auftrag gegeben worden war. Demnach seien Bootshaus und Seegrundstück rund 2,9 Millionen Euro wert gewesen.