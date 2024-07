Der Mondsee wechselt die Besitzerin

Am Mondsee geht eine Ära zu Ende: Fast 50 Jahre lang wachte die „Gräfin“ über ihren Mondsee. Nicolette Waechter wird in den Gemeinden um den See immer noch mit dem alten Adelstitel bezeichnet. Sie stammt aus dem Grafengeschlecht der Almeida, denen bis Mitte der 1980er auch Schloss Mondsee gehörte. 1976 wurde Waechter Seebesitzerin, nachdem ihr Bruder früh gestorben war. Nun legt die 76-Jährige den Mondsee in jüngere Hände.

Die „Gräfin“ bestätigt

„Ich habe den See nach bäuerlichem Übergaberecht an meine Tochter übergeben“, bestätigt Nicolette Waechter. Damit ist Anna Waechter, verheiratete Mathyl, die neue Seebesitzerin. Im Grundbuch steht sie noch nicht, aber der Vermerk „Änderung in Vorbereitung“ signalisiert auch dort den Besitzerinnenwechsel.

Vor 16 Jahren gingen die Wogen hoch, als die „Gräfin“ den See verkaufen wollte. Zwischen 2,5 und 16 Millionen Euro wurden damals als Preisvorstellung kolportiert. Befürchtet wurde ein Verkauf an ausländische Investoren. Das Land Oberösterreich wollte den See mit Salzburger Beteiligung kaufen. Dazu kam es aber nicht: Nicolette Waechter verwarf den Gedanken, sich von ihrem See zu trennen.

Der Mondsee mit seinen rund 14,2 Quadratkilometern ist als einziger der großen Seen im Salzkammergut ausschließlich in privater Hand. Er liegt auf oberösterreichischem Gebiet, das Südufer bildet die Grenze zu Salzburg.

Derzeit sei die neue Seeeigentümerin beschäftigt, alle Vertragspartner am See kennenzulernen und die Verträge zu prüfen, wie ein Fischer erzählt. Es gebe allein 13 Fischereireviere.

Mondsees Bürgermeister Josef Wendtner (ÖVP) wurde noch nicht offiziell informiert. Er freue sich aber auf eine ähnlich gute Zusammenarbeit wie mit der bisherigen Besitzerin, erklärt er. Durch den Mondsee falle in der Gemeindestube einiges an Arbeit an, vor allem, was die Hunderten Bootshütten rund um den See betreffe. Oft bestehe bei Eigentümern oder Pächtern der Wunsch, neu zu bauen oder zu vergrößern. Ein Neubau sei aber laut Flächenwidmungsplan nicht erlaubt.

Hunderte Stege und Hütten

Generell würden wohl viele Pächter von Stegen und Hütten sowie Bojen (200 gibt es alleine davon) auf und rund um den See erleichtert aufatmen, dass der Mondsee in der Familie bleibt, sagt Wendtner. „Die Pachtpreise waren unter Nicolette Waechter immer moderat.“ Am Attersee würden die Bundesforste als Eigentümer drei bis vier Mal so viel verlangen. Wobei Wendtner nicht ausschließen könne, dass die neue Besitzerin die Preise nach der Übergabe anheben werde. Die Preise für Bojen variieren je nach See. Nach Auskunft der Bundesforste kostet am Wolfgangsee eine Boje derzeit 477 Euro netto im Jahr.

Andererseits sei der Besitz und die Verwaltung eines Sees nicht nur eine Einkommensquelle, sondern auch mit sehr viel Verantwortung verbunden, betont Wendtner und nennt als Beispiel die Kooperation mit den Fischereiverbänden und mit der Fischzucht. „Ich hoffe, dieser Verantwortung ist sich die neue Besitzerin auch bewusst.“

Auch eine Welterbestätte ist am Mondsee zu hüten. Im Flachwasserbereich des Sees verbergen sich Überreste prähistorischer Pfahlbauten. Sie wurden 2011 gemeinsam mit den Pfahlfeldern des Attersees in die Unesco-Liste aufgenommen. Ihre Geschichte ist im Pfahlbaumuseum in den ehemaligen Klosterräumen in Mondsee zu erkunden. Museumsobmann Johannes Pfeffer sagt: „Die bisherige Besitzerin hat sich im Umgang mit unserer Welterbestätte und ihrem Schutz immer loyal verhalten.“

(Von Daniele Pabinger und Susanna Berger)

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut