Machlanddamm schützte vor gröberen Schäden

Bei der Sturmmühle in Saxen wurde ein Steg über den Klambach zerstört.

BEZIRK PERG. In Mauthausen hat die hochwasserführende Donau gestern um 8 Uhr bei einem Stand von 699 cm knapp die untersten Balken des mobilen Hochwasserschutzes erreicht. Bis zu den Abendstunden sank der Pegel auf 650 cm. Zu diesem Zeitpunkt bewegte sich der Wasserstand der Donau in Grein noch nach oben. Bereits am frühen Morgen wurde entschieden, die zweite Phase des Hochwasserschutzes aufzubauen. "Die Prognosen lagen zu diesem Zeitpunkt bei etwa 11,5 Metern. Das ist rund