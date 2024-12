Escape Rooms entführen Besucherin die Geschichte des Stiftes Schlägl

AIGEN-SCHLÄGL. Historische Gebäude üben eine besondere Faszination auf ihre Besucher aus. Die Geschichte dringt aus allen Ritzen. Da macht auch das Stift Schlägl keine Ausnahme. Ab sofort kann man das imposante Gebäude auf außergewöhnliche Weise erleben. Die Türen des Stiftes öffnen sich für ein ganz besonderes Erlebnis: Ab sofort können Abenteuerlustige und Rätselfans ihre Gehirnzellen in neuen Escape-Room-Abenteuern zum Glühen bringen. Ob indoor oder outdoor, dieses Erlebnis verspricht Spannung vor einer besonderen Kulisse. "Der Goldrausch" heißt der Indoor-Escape-Room: Die Spieler können in die Welt des Reichtums und der Geheimnisse eintauchen. Eine Jagd nach einem geheimnisvollen Schatz fordert die Gehirnzellen der Besucher. Sie müssen verborgene Hinweise finden und verzwickte Rätsel lösen, um schließlich das Geheimnis zu lüften.

Outdoor: "Der Kunstraub"

In der Umgebung rund um das Stift Schlägl erwartet Rätselliebhaber die Escape-Rätselrallye "Kunstraub". Mit kniffligen Aufgaben und kreativen Herausforderungen werden die Spieler auf eine abenteuerliche Erkundungstour geschickt. Gemeinsam wird der Schlägler Bilderraub vom Jahr 1974 gelöst.

Ob in den ehrwürdigen Innenräumen des Stifts oder an der frischen Luft, dieses Angebot ist bislang einzigartig in der Umgebung. Die Mischung aus Rätselspaß, Teamwork und historischer Kulisse macht die beiden Abenteuer zu einem unvergesslichen Erlebnis für Jung und Alt. Beide Spiele basieren auf historischen Ereignissen, die für den Rätselspaß fantasievoll ausgeschmückt wurden. Diese Erfahrung ermöglicht es den Teilnehmern, in die Geschichte des Stiftes einzutauchen und gleichzeitig spielerisch Herausforderungen zu meistern. Unter anderem geht es um einen Alchemisten aus dem 17. Jahrhundert, der sich bemühte, unedle Metalle in edle zu verwandeln. Ob ihm das gelungen ist, erfahren alle, die das Rätsel lösen.

Bezug zur Gründungslegende

Abt Lukas Dikany freut sich über das neue Angebot und zieht Parallelen zur Gründungslegende des Stiftes: "Calhoch von Falkenstein hat sich im Böhmerwald verirrt. Er hat dann wieder herausgefunden durch einen Traum, in dem ihm die Muttergottes erschienen ist." Dieses Verirren und Wiederherausfinden gehöre also irgendwie zum Stift dazu. Umso mehr freut man sich, mit den Escape Rooms nun ein attraktives Angebot für Besucher zu haben. Diese sind eingeladen, nicht nur die neuen Angebote zu nutzen: Immerhin gibt es im Stift einen regen Kulturbetrieb und auch Übernachtungsmöglichkeiten. Diese bieten sich vor allem auch an, um die Köstlichkeiten aus der Stiftsbrauerei entsprechend zu würdigen.

Öffnungszeiten ab 19. Dezember: Donnerstag bis Samstag 9 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr, sowie für Gruppen nach Vereinbarung. Indoor sind Gruppen von zwei bis sechs Spielern möglich, outdoor bis 24 Personen pro Spiel. Kontakt: escape@stift-schlaegl.at,

www.escapestiftschlaegl.at

