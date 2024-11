Aufatmen in Mitterberg: Mobilfunksender abgelehnt

Die umstrittene Mobilfunk-Sendeanlage am Ortsrand von Mitterberg wurde nun auch vom Gemeinderat abgelehnt.

Der von großen Teilen der Bewohner abgelehnte Mobilfunksender am Rand der Mitterberg-Siedlung wird nicht errichtet. Mit 20:16 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte der Perger Gemeinderat am Dienstagabend in geheimer Abstimmung die für eine Errichtung notwendige Änderung des Flächenwidmungsplans ab. Die bei der Sitzung als Zuhörer anwesenden Bewohner reagierten mit sichtlicher Erleichterung und Applaus auf die Entscheidung der Gemeindepolitiker.