Missverständnisse rund um die Raunächte

Mit der ersten großen Raunacht am 21. Dezember beginnt eine ganz besondere Zeit

Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende und zugleich die erste große Raunacht des Jahres. „Es ist der Beginn einer besonderen Zeit, in der es vor allem darum geht, zur Ruhe zu kommen“, sagt Kräuterpädagogin Hannelore Kleiß. Bei vielen Menschen passiere jedoch genau das Gegenteil. „Wenn ich sehe, wie viel Stress sich die Leute mit den Ritualen machen, kann ich nur sagen, dass das definitiv am Sinn der Sache vorbeigeht“, sagt die Mühlviertlerin aus St.