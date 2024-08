Messerattacke in Ebelsberg: "Der Gang war voller Blut"

In dieses Mehrparteienhaus in Ebelsberg flüchtete die schwer verletzte 22-Jährige.

„Die Frau hat bei uns Schutz gesucht. Sie hat bei allen Nachbarn geläutet, bis ihr jemand die Eingangstür unten geöffnet hat. Überall im Gang war Blut, als ich nach Hause gekommen bin“, erzählt eine sichtlich schockierte Bewohnerin des Mehrparteienhauses in Linz-Ebelsberg. Beim Lokalaugenschein der OÖN in der dicht besiedelten Rudolf-Kunst-Gasse am Freitagnachmittag deutet nichts mehr darauf hin, was sich hier am Vorabend abgespielt hat.