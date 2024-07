„LoopX“: Betrugsprozess in Linz um wertlose „Kryptowährung“

Prozess im Linzer Schwurgerichtssaal, die sechs Angeklagten sitzen in U-Haft.

Eine neue Kryptowährung „made in Austria“? Vielleicht einmal so erfolgreich wie der berühmte Bitcoin? Ein Sextett aus Linz und Graz hatte im Jahr 2017 den digitalen Token „LoopX“ aus dem Hut gezaubert. Doch der Traum vom großen Profit entpuppte sich laut Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) als Anlegerfalle mit einem Gesamtschaden von fast sechs Millionen Euro. Denn „LoopX“ war wertlos. Die Angeklagten sitzen wegen Betrugs in